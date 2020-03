Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages zum Feiertag "internationaler Frauentag" geschlossen.

TAGESTHEMA

Saudi-Arabien hat einen massiven Einbruch der Ölpreise ausgelöst: Das Land hat entschieden, die Produktion trotz der Bedrohung der Nachfrage durch das Coronavirus zu erhöhen. Die Ölpreise stürzen daraufhin am Montag um rund 30 Prozent ab. Am Freitag waren sie bereits um rund 10 Prozent eingebrochen, weil sich die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) nicht mit seinen Verbündeten, allen voran Russland, auf eine Förderkürzung hatte einigen können. In einer Mitteilung an seine Abnehmer kündigte der saudische Ölkonzern Aramco am Samstag an, dass er die meisten seiner Preise senkt und die Erhöhung der Produktion vorbereitet. Kreisen zufolge soll Saudi-Aabien planen, die tägliche Ölförderung um 10 bis 11 Millionen Barrel auszuweiten. Am Donnerstag hatten sich zwar die Opec-Minister auf einen Produktionsrückgang um 1,0 Millionen Barrel verständigt, dies jedoch von der Zustimmung von Russland abhängig gemacht, im Verein mit den anderen Nicht-Opec-Alliierten seinerseits die Produktion um 500.000 Barrel pro Tag zu reduzieren. Moskau verweigerte sich jedoch dieser Strategie. Das Barrel Rohöl der Sorte Brent kostet aktuell 32,54 Dollar, 12,66 Dollar weniger als am Freitag.

An den asiatischen Börsen brechen daraufhin, aber auch belastet von der Ausbreitung des Coronavirus die Börsen ein. Tokio sackte um deutlich über 5 Prozent ab, Sydney schloss sogar über 7 Prozent im Minus.

TAGESTHEMA II

Die italienische Regierung greift im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie zu drastischen Maßnahmen: Rom erließ am Sonntag ein Ein- und Ausreiseverbot für die mehr als 15 Millionen Einwohner der Regionen in Norditalien, zu denen auch die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig gehören. Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus stieg unterdessen sprunghaft um 133 auf 366 an - damit liegt Italien nun weltweit auf Platz zwei hinter China. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte erklärte, die Abriegelung großer Teile Norditaliens gelte von Sonntag an bis zum 3. April. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrüßte die Maßnahmen. Ausnahmen bei dem grundsätzlichen Ein- und Ausreiseverbot sind nur aus dringenden beruflichen oder familiären Gründen und in gesundheitlichen Notfällen möglich. Die Rückkehr etwa von Touristen an Wohnorte außerhalb der betroffenen Regionen bleibt erlaubt, ebenso die Rückkehr von Menschen an ihre Wohnorte in den Regionen.

TAGESTHEMA III

Zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie haben sich die Spitzen der großen Koalition auf Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld geeinigt. So sollen etwa die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland hat sich mittlerweile auf fast 950 erhöht. Zu der Flüchtlingskrise in Griechenland erklärten die Koalitionsspitzen, Deutschland sei bereit, im Rahmen einer europäischen Lösung einen "angemessenen Teil" von bis zu 1.500 besonders bedürftigen Flüchtlingskindern aufzunehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis

11:30 DE/Deutsche Telekom AG, Telefonkonferenz zu neuen Produkten

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Industrie-REIT: 0,16 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: -3,5% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,0 Mrd Euro zuvor: +19,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +20,8 Mrd Euro zuvor: +29,4 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- % DAX-Future 10.859,00 -5,93 S&P-500-Future 2.819,90 -4,86 S&P-500-Indikation 2.819,75 -4,87 Nasdaq-100-Indikation 8.091,50 -4,83 Nikkei-225 19.698,76 -5,07 Schanghai-Composite 2.955,35 -2,61 +/- Ticks Bund -Future 177,58 130 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.541,87 -3,37 DAX-Future 11.543,00 -1,87 XDAX 11.547,07 -1,88 MDAX 24.750,77 -3,62 TecDAX 2.824,54 -3,00 EuroStoxx50 3.232,07 -3,91 Stoxx50 3.015,20 -3,91 Dow-Jones 25.864,78 -0,98 S&P-500-Index 2.972,37 -1,71 Nasdaq-Comp. 8.575,62 -1,87 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,28% +25

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit sehr starken Verlusten werden die europäischen Aktienmärkte am Montag erwartet. Fülle und Ausmaß schlechter Nachrichten sind zuviel für die Börse. Von Italien über China bis zum Ölpreis läuft alles gegen den Markt. Für massive Verunsicherung sorgt die großflächige Quarantäne in Italien. Davon betroffen ist besonders der Norden Italiens, der das Wirtschaftszentrum des Landes ist, womit die Coronavirus-Epidemie mitten im Herzen Europas angekommen ist. Die Ölpreis stürzen unterdessen um teils über 30 Prozent ab, weil die Zeichen auf einen Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland stehen.

Rückblick: Sehr schwach - Die Sorgen vor einer globalen Rezession wegen der Ausbreitung des Coronavirus drückten weiter auf die Stimmung. Hinzu kam, dass vor dem Wochenende Investoren wegen der vielen Unwägbarkeiten Risikopositionen abbauten. Der wesentlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht ging weitgehend unter. Der Subindex der Öl- und Gasunternehmen fiel um 5,5 Prozent, nachdem sich die Opec und Russland nicht auf weitere Förderkürzungen einigen konnten. Der Bankensektor verlor weitere 3,3 Prozent. Unter anderem fiel die Commerzbank-Aktie mit 4,20 Euro auf ein Allzeittief. Hier belastete das weiter sinkende Renditeniveau: An den Anleihemärkten ging es mit der Suche der Anleger nach Sicherheit stark nach oben. Die deutsche Zehnjahresrendite fiel mit minus 0,72 Prozent auf ein Rekordtief.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Die Lufthansa-Aktie schloss nach den jüngsten deutlichen Abgaben mit einem Minus von lediglich 0,2 Prozent. Die Fluglinie will die Kapazitäten abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrage in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent senken. Wegen Unsicherheiten um die Übernahme von Cypress Semiconductor verloren Infineon 5,5 Prozent. Laut Presseberichten könnten sich die USA querstellen. Continental schlossen nach dem Absturz am Vortag 1,4 Prozent im Plus. Für die Aktie von Airbus ging es um 7,4 Prozent nach unten. Der Flugzeug-Hersteller hatte im Februar keine Neubestellungen erhalten.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP zeigten sich laut Lang % Schwarz kaum bewegt davon, dass der Software-Konzern das kräftige Wachstum im Cloud-Geschäft in den nächsten Jahren fortsetzen und die Profitabilität dabei stärker als bislang kommuniziert steigern will, wie Finanzvorstand Luka Mucic der Börsen-Zeitung sagte.

USA / WALL STREET

Schwach - Die Sorgen über die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus gingen immer stärker in Rezessionsängste über. Zudem verkündeten immer mehr US-Bundesstaaten Notfallmaßnahmen. Der überraschend positiv ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht lieferte kaum Unterstützungen. Im späten Geschäft besannen sich Anleger aber etwas, die Indizes erholten sich und schlossen in der Nähe der Tageshochs. Mit den abstürzenden Marktzinsen zählten Bankenwerte wie schon am Vortag zu den schwächsten - der Branchenindex büßte weitere 4,7 Prozent ein. Mit dem Ölpreisverfall verloren Energietitel gar 5,6 Prozent - Exxon Mobil sanken um 4,8 Prozent. Nachdem Starbucks die Umsatzprognose für China um mindestens 400 Millionen US-Dollar für 2020 gesenkt hatte, verlor die Aktie 1,1 Prozent. AMD stiegen dagegen um 1 Prozent. Der Konzern hatte trotz der grassierenden Coronavirusepidemie seinen Ausblick für das erste Quartal bestätigt.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen brach um 13,1 Basispunkte auf 0,78 Prozent ein. Im Verlauf war sie mit knapp 0,70 Prozent auf ein Allzeittief eingebrochen. Händler sprachen von Panikkäufen angesichts der Rezessionsängste und der Erwartung weiterer Leitzinssenkungen durch US-Notenbank.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1405 +0,22% 1,1379 1,1325 +1,7% EUR/JPY 117,06 -0,84% 118,05 119,20 -4,0% EUR/CHF 1,0550 -0,20% 1,0571 1,0600 -2,8% EUR/GBP 0,8727 +0,37% 0,8695 0,8689 +3,1% USD/JPY 102,63 -1,14% 103,81 105,27 -5,7% GBP/USD 1,3070 -0,13% 1,3087 1,3035 -1,4% USD/CNH 6,9457 +0,24% 6,9293 6,9333 -0,3% Bitcoin BTC/USD 7.918,76 -3,111 8.173,01 9.042,05 +9,8%

