Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat im vergangenen Jahr von guten Geschäften in Europa und Nordamerika profitiert. Während der Umsatz um ein Drittel auf 3,28 Milliarden Euro kletterte, konnte Nordex auch beim Auftragseingang deutlich zulegen. Er stieg um 31 Prozent auf 6,21 Gigawatt, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Hamburg bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mitteilte.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte 2019 zwar um rund 22 Prozent auf 123,8 Millionen ...

