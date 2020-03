Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungskoalition will nach Angaben der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer nicht nur Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld, sondern auch Liquiditätshilfen für von der Corona-Krise besonders betroffene Branchen auf den Weg bringen und über deren mögliche Verstetigung nach Ende einer Befristung bis Oktober entscheiden. "Das ist etwas, das die Arbeitgeber, aber auch die Gewerkschaften von uns erbeten hatten, und ich bin froh, dass wir gestern die Beschlüsse so gefasst haben", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin".

Zum Volumen wollte Kramp-Karrenbauer keine Angaben machen. "Das kann man heute noch nicht wirklich berechnen", hob sie hervor. "Uns war es jetzt wichtig, dass wir Instrumente zur Verfügung stellen, die den Unternehmen jetzt in der akuten Situation helfen." So bekomme man wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie Liquiditätsprobleme in der gesamten Tourismusbranche und in der Kongressbranche. "Da werden wir jetzt helfen. Wir haben zunächst einmal diese Maßnahmen bis Oktober begrenzt und befristet und werden dann sicherlich auch in Laufe des Jahres sehen, wie sich die Wirtschaft auch mit Blick auf die Auswirkungen von Corona jetzt weiter entwickelt und was vielleicht auch dauerhafter notwendig ist", sagte die CDU-Vorsitzende.

Zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hatten sich die Spitzen der Koalition auf Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld geeinigt. So sollen die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden, wie der Koalitionsausschuss in der Nacht zum Montag beschloss. "Darüber hinaus wird die Bundesregierung Vorschläge für Liquiditätshilfen für Unternehmen unterbreiten, die besonders von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind", erklärte die Koalition in einem Beschlusspapier nach den rund siebenstündigen Verhandlungen in Berlin. Ein Gespräch mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und den Gewerkschaften soll demnach "in Kürze erfolgen".

