FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GREAT NORTHERN MINERALS 3GW AU0000067092
AB/FROM ONWARDS 09.03.2020 08:21 CET
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GREAT NORTHERN MINERALS 3GW AU0000067092
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