Während die Liquidität am Unternehmensanleihemarkt letzte Woche deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, zeigt sich die derivative Seite, zumindest auf Benchmarkindex-Ebene, deutlich reagibler. So weitete sich die Risikoprämie des iTRAXX Crossover im Wochenverlauf um 80 BP auf rund 380 BP aus. Im Vergleich dazu notierten die Indexrisikoprämien am EUR High-Yield Kassamarkt im selben Zeitraum um 36 BP (auf 453 BP) weiter. Dementsprechend verhielt sich der EUR Primärmarkt mit Platzierungen im Volumen von EUR 12 Mrd. relativ ruhig und war nur an drei Tagen aktiv. Ähnliches ist wohl auch für diese Woche zu erwarten. Die OMV AG gab am Freitag bekannt, dass man mit Gazprom ein "Amendment Agreement" zum Basic Sale Agreement betreffend den möglichen Erwerb einer 24,98% ...

