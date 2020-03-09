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WKN: EVNK01 ISIN: DE000EVNK013 Ticker-Symbol: EVK 
Xetra
09.03.20
10:10 Uhr
20,560 Euro
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Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
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BORUSSIA DORTMUND
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
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BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA7,145-3,18 %
EVONIK INDUSTRIES AG20,560-7,35 %
LANXESS AG41,360-7,24 %