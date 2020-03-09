- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 28,50 (29) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 11 (13,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BERENBERG HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 155 (149) EUR- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 4,50 (6) EUR - 'HOLD'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 85 (90) EUR - 'HOLD'- BERENBERG STARTET BORUSSIA DORTMUND MIT 'BUY' - ZIEL 12 EUR- COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 70 (75) EUR - 'BUY'- DEUTSCHE BANK HEBT KION AUF 'BUY' (HOLD)- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 21 (23) EUR - 'BUY'- RBC HEBT HENKEL AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 94 (91) EUR- UBS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 140 (153) EUR - 'BUY'- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 45 (47) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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