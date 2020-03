Wer jetzt verkauft, verliert Geld und die Chancen. Nötig sind lediglich gute Nerven und eine ruhige Hand. In allen Krisen dieser Art, sowohl 2003 als auch 2009 und in den kleineren Fällen wie 2011 oder 2016, ging es um die gleiche Sachlage: Veränderte Verhältnisse führen zu Ängsten, die nachvollziehbar sind. Aber zu keiner neuen Einschätzung der Lage. Der Beleg: Nach allen Krisen dieser Art legten die großen Indizes und in deren Schlepptau die kleinen in den folgenden 24 Monaten zwischen 55 und 83 % zu. Das ist die aktuelle Wette.



