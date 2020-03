Welche Auswirkungen auf den Fußball hat die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern wegen der Coronavirus-Ausbreitung vorerst abzusagen? Gibt es jetzt wie in Italien auch in deutschen Stadien Geisterspiele?Im Vergleich zu anderen Ländern wurden in Deutschland bisher nur relativ wenig Großveranstaltungen abgesagt. Angesichts immer weiter steigender Zahlen von Coronavirus-Infektionen fordert Gesundheitsminister Jens Spahn ein Umdenken.Konkret ...

Den vollständigen Artikel lesen ...