Der DAX ist zum Handelsstart am Montag kräftig abgestürzt. Kurz nach 09:00 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 10.630 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 7,9 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Minuten weitere Details.