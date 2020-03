Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Scheitern an der alten Aufwärtstrendlinie (auf Tagesbasis akt. bei 12.210 Punkten) musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag den nächsten Nackenschlag hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mit einem Abwärtsgap (11.845 zu 11.770 Punkten) habe das Aktienbarometer die wichtige Haltezone bei rund 11.800 Punkten preisgeben müssen. ...

