Der Kurs von Thyssen-Krupp ist im freien Fall, nachdem der Konzern die einzig profitable Sparte "Elevators" verkauft hat und vor einer sehr langen Umstrukturierung steht. Der Verkaufserlös deckt Nettofinanzschulden und Pensionslasten ab und sollte die Umstrukturierung langfristig erleichtern. Betrachtet man die Stahl-Sparte in Europa isoliert, so wurde schon lange kein Geld mehr verdient. Zu viele Hütten produzieren Stahl, was den Konsolidierungsdruck auch auf Thyssen-Krupp gesteigert hat. Der Stahlkocher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...