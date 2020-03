BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans kritisiert, dass der Koalitionsausschuss keine frühere Abschaffung des Solidaritätszuschlags vereinbart hat. Bei Twitter schrieb er am Montagmorgen: "Armutszeugnis für CDU/CSU, die gern mit der Entlastung der "Mitte" prahlen. Im Koalitionsausschuss vorgezogene Abschaffung des Soli für 90 Prozent, und damit 5 Milliarden Euro mehr Kaufkraft in 2020, schroff abgelehnt." Weiter hieß es: "Minuspunkt der gestrigen Nacht."



Die SPD hatte vorgeschlagen, den eigentlich für 2021 geplanten Abbau des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Zahler schon in diesem Sommer abzuschaffen, um Nachfrage und Konsum anzukurbeln. Unionspolitiker zeigten sich dafür offen. Doch zu einer Vereinbarung kam es in der Nacht zu Montag nicht./sb/DP/jha