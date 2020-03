Die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus lassen den DAX am Montag erneut tief in die Verlustzone rutschen.Der DAX ging mit einem Abschlag von 7,38 Prozent bei 10.690,08 Punkten in den Tag und somit unter der psychologisch wichtigen 11.000-Punkte-Marke.In den vergangenen zehn Handelstagen hatte der deutsche Leitindex wegen der zunehmenden Furcht vor drastischen wirtschaftlichen Folgen durch die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits rund 15 Prozent ...

