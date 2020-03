Tokio (ots/PRNewswire) - Die Auszeichnung gilt inspirierenden Frauen, die sich der Aufgabe widmen, das Leben von Mädchen und Frauen durch Bildung zu verbessernClé de Peau Beauté, die Luxusmarke für Hautpflege und Makeup, freut sich, die zweiten "Power of Radiance Awards" bekannt geben zu können, als Teil ihrer langfristigen philanthropischen Verpflichtung, sich für die Bildung von Mädchen einzusetzen und so den Grundstein für eine bessere Zukunft zu legen. Dies folgt auf eine mehrjährige Partnerschaft mit UNICEF, die das Ziel hat, die Bildung von Mädchen zu unterstützen und ihr Potenzial freizusetzen. Die "Power of Radiance Awards" zeichnen inspirierende Frauen aus, die mit ihrem Einsatz für die Bildung von Mädchen und Frauen einen positiven Einfluss bewirkt haben. Preisträgerinnen der "Power of Radiance Awards" 2020 sind Binita Shrestha und Pratiksha Pandey aus Nepal, die unglaubliche Beiträge zur Bildung und Befähigung von Mädchen in Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) geleistet haben. Diese außergewöhnlichen Frauen werden eine Förderung erhalten, die sie einer guten Sache ihrer Wahl spenden können, um ihre wertvolle Arbeit weiter zu unterstützen. Die "Power of Radiance Awards" und die fortlaufenden Initiativen von Clé de Peau Beauté verfolgen das Ziel, Mädchen und Frauen zu befähigen, eine proaktive Haltung einzunehmen, um eine positive Veränderung in der Welt herbeizuführen.Bildung ist der Schlüssel zum Weg aus der Armut. Dennoch wird vielen Mädchen weltweit aufgrund von früher Heirat, Armut, Diskriminierung und geschlechtsbezogenen Ungleichheiten immer noch der Zugang zu weiterführenden Schulen verwehrt. Wegen des mangelnden Zugangs zu weiterführender Schulbildung haben Mädchen und junge Frauen Schwierigkeiten, ihre Karriere voranzutreiben. Mädchen zu befähigen, im Bereich STEM zu studieren, kann ihnen helfen, Fähigkeiten zu erlangen, die ihnen Arbeitsplätze der Zukunft und finanzielle Unabhängigkeit sichern werden."Clé de Peau Beauté wurde auf dem Glauben gegründet, dass Frauen eine innere Ausstrahlung besitzen, die sie wahrhaft schön macht. Wenn sie entfesselt wird und leuchten darf, kann sie ihre Schönheit, ihr Leben und ihre Welt verändern. Wir bei Clé de Peau Beauté sind der Überzeugung, dass der Schlüssel zu einer besseren Zukunft darin liegt, das Potenzial von Mädchen durch Bildung und Befähigung freizusetzen und ihnen zu ermöglichen, sich zu erheben und ihr kollektives Licht auf die Welt zu werfen. Die "Power of Radiance Awards" sind ein wichtiger Pfeiler, der unsere Unternehmensvision der sozialen Wertschöpfung unterstützt. Ich fühle mich geehrt, die diesjährigen Preisträgerinnen für ihren Einsatz, andere Mädchen und Frauen durch STEM-Bildung zu einer strahlenderen Zukunft zu verhelfen, auszeichnen zu dürfen", so Frau Yukari Suzuki, Chief Brand Officer bei Clé de Peau Beauté."Bildung kann unendliche Möglichkeiten eröffnen und ist der Schlüssel zu positiven Veränderungen", so Frau Shrestha. "Im nächsten Jahrzehnt werden in Entwicklungsländern weltweit 600 Millionen Mädchen ins Berufsleben eintreten. Ein Großteil von ihnen wird im informellen Sektor arbeiten, wo sie mit Armut und Herausforderungen konfrontiert sein werden."Frau Pandey fährt fort: "Es ist wichtig, dass wir als Frauen und Ausbilderinnen ihnen wertvolle Lektionen in Selbstvertrauen und Selbstwert erteilen. Gleichzeitig müssen wir sie durch Wissen und Fähigkeiten befähigen, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und ihren Lebensweg zu wählen. Jeder Schritt, den wir unternehmen, egal wie groß oder klein, ist ein bedeutungsvoller Schritt hin zu einer Verbesserung der Chancen für Mädchen in der Welt."Die "Power of Radiance Awards" werden durch einen Prozentsatz des globalen Umsatzes von Clé de Peau Beautés The Serum finanziert. The Serum wurde entworfen, um die Intelligenz der Haut - d. h. ihre Fähigkeit, zwischen guten und schlechten Reizen zu unterscheiden - zu wecken und aktiviert auch die Quelle ihrer Vitalität und ihres Strahlens.Als Leiterinnen von WiSTEM Nepal (Women in STEM Nepal) werden Binita Shrestha und Pratiksha Pandey für ihre Schlüsselrollen in führenden STEM-Bildungs- und Diversifizierungsprojekten in Nepal anerkannt, die Mädchen und Frauen befähigt haben, ihr Interesse an Wissenschaft und Technik zu verfolgen. Als IT-Ingenieurin und Ausbilderin hat Frau Shrestha mehrere erfolgreiche philanthropische Unternehmungen beaufsichtigt, u. a. eine Partnerschaft zwischen WiSTEM Nepal, UNICEF und der Telekommunikationsbehörde von Nepal für InternationalGirlsinICT, eine globale Bewegung, die junge Frauen ermutigt, ein Studium und eine Karriere im wachsenden Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik in Erwägung zu ziehen, sowie Net4Good, eine Online-Sicherheitskampagne für Kinder. Frau Pandey widmet ihre Karriere der Auflösung von Geschlechterstereotypen und ermutigt Frauen, im Unterricht in der ersten Reihe zu sitzen und ihre Leidenschaft für Lernen und Wissen stolz zu verfolgen. Durch WiSTEM leitet Frau Pandey Codierungs-, Elektronik- und Design-Workshops, welche die nächste Generation von Mädchen inspirieren sollen, Karrieren im Bereich STEM zu verfolgen.WiSTEM Nepal ist eine Organisation, die Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-25 Jahren ausbildet und befähigt, indem sie informatisches Denken, logisches Denken, Gehirnentwicklung und Problemlösung fördert. Die Organisation wurde im September 2016 von einem Team aus fünf Personen gegründet, unter ihnen Frau Shrestha und Frau Pandey. Bis zum heutigen Datum hat WiSTEM Nepal über 370 Mädchen und jungen Frauen geholfen, sich Wissen über die wunderbare Welt von STEM anzueignen und ihnen das Selbstvertrauen verliehen, ihren Anspruch auf Gleichberechtigung durchzusetzen.Die Macht, die Welt zu erleuchten, liegt in jedem Individuum, und durch die "Power of Radiance Awards" unterstützt Clé de Peau Beauté Mädchen und Frauen weltweit, während sie die Welt für sich selbst, ihre Familien und ihre Gemeinden verwandeln.Die "Power of Radiance Awards"-Zeremonie 2020 wird in Thailand stattfinden.*Informationsquelle: Investing in Girls' STEM Education in DevelopingCountries (In die STEM-Bildung von Mädchen in Entwicklungsländern investieren)https://www.cfr.org/report/investing-girls-stem-education-developing-countries) Informationen zu Clé de Peau BeautéClé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Cosmetics, wurde 1982 als der ultimative Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. "Clé de Peau Beauté" bedeutet "Der Schlüssel zur Schönheit der Haut". Die Philosophie der Marke ist, das Strahlen einer Frau durch die Nutzung von Makeup-Technologien und innovativer Hauptpflege aus der ganzen Welt zum Ausdruck zu bringen. Stets geleitet von einem exquisiten ästhetischen Gespür und Intelligenz, hat Clé de Peau Beauté ihren Produkten Modernität, Zauber und dynamische Kraft eingehaucht, um sich zu einer branchenführenden Marke zu entwickeln, die einen so bemerkenswerten strahlenden Glanz liefert, dass er von innen kommt. 