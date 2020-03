Der Ölpreis verliert zu Wochenbeginn über 20 Prozent. Das reißt auch die Versorger mit nach unten, die sich zuletzt noch relativ stabil gegenüber der Coronakrise gezeigt haben. Die RWE-Aktie verliert über fünf Prozent und notiert wieder unter der 30-Euro-Marke. Über Monate zählte die RWE-Aktie zu den stärksten Werten im DAX. Die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien kam am Markt gut an. Durch den Innogy-Deal mit E.on wurde der Konzern auf einen Schlag zur Nummer 3 für grüne Energien in Europa. ...

