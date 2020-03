Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Laufe der Woche werden unter anderem die Schatzämter in den Niederlanden, Portugal und Italien aktiv, so die Analysten der Helaba.Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen durch die Virusausbreitung hätten in den Peripherieländern für Abgabedruck bei Staatsanleihen gesorgt. Dementsprechend hätten sich in der vergangenen Handelswoche die 10J-Spreads gegenüber Bundeswertpapieren deutlich ausgeweitet. Mit italienischen Papieren hätten Investoren mit 187 Basispunkten eine Zusatzrendite wie seit August 2018 nicht mehr erzielt. In Portugal und Spanien sei eine ähnliche Entwicklung zu beobachten gewesen. Die Renditedifferenzen lägen hier bei 102 bzw. 98 Basispunkten. (09.03.2020/alc/a/a) ...

