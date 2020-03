Wien (www.anleihencheck.de) - Der Finanzmarkt wird unverändert von Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Ausbreitung des Coronavirus geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sichere Häfen wie deutsche Staatsanleihen hätten Kursanstiege verbucht und so liege die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe mit unter -0,7% am Allzeittief. Ein Einbruch der Wirtschaftsaktivität könne aus Sicht der Marktteilnehmer wohl nicht mehr verhindert werden. Dieser Auffassung sei wenig entgegenzuhalten, allerdings stelle sich die Frage, wie lange die Krankheitswelle bzw. die wirtschaftlichen Belastungen anhalten würden - einige Wochen oder viele Monate. Die anstehenden Wirtschaftsdaten würden hierfür keine Antwort geben. Dabei dürfte die Industrieproduktion in vielen Ländern der Eurozone im Januar sprunghaft zugelegt haben. Vor den Corona-Turbulenzen dürfte also die Konjunkturdynamik am Weg nach oben gewesen sein. Der anstehende sentix-Index sollte die Stimmung am aktuellen Rand widerspiegeln. Einer der größten Einbrüche seit Veröffentlichung dieser Zeitreihe sei wohl unumgänglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...