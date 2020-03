Guten Morgen,die Bodenbildung der Märkte erfordert starke Nerven. Unverändert hängt die Volatilität an der täglichen Berichterstattung und der Art und Weise, wie Politik, Wirtschaft und die Bevölkerung dies aufnimmt und verarbeitet. Hamsterkäufe in den Supermärkten sind schon mal kein Zeichen der Vernunft und der Souveränität, sondern zeugen von einem hohen Maß an Verunsicherung.Interessante Zahl dazu: In Deutschland sind allein in diesem Jahr bereits über 200 Tote und 2,6 Mio. Infizierte zu beklagen. Nein, nicht wegen Corona, sondern aufgrund der alljährlichen Grippewelle. Aber deswegen werden keine Veranstaltungen und Messen abgesagt oder Angestellte nach Hause geschickt. Für uns ist klar: Die Gesellschaft ist mit dem Unbekannten schlicht überfordert.

