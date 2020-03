Die Coronavirus-Verbreitung hat die weltweite Nachfrage nach Öl geschwächt und Saudi-Arabien fordert Russland zu einem Preiskampf heraus. Die Ölsorte Brent verlor bei der heutigen Eröffnung 31% an Wert, nachdem am Freitag die Verhandlungen mit der OPEC+ über die Kürzung der Fördermengen gescheitert waren. Der Ölpreis erlebte seinen stärksten Rückgang seit 1991 und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit Februar 2016. Die Aktien in Asien brachen ebenfalls ein, während der Future des US500 auf ...

