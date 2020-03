Der 9. März wird in die Börsen-Geschichte eingehen: Der Dax eröffnet am Corona-Montag mit mehr als sieben Prozent Minus - einer der größten Tagesverluste aller Zeiten. DER AKTIONÄR gibt einen Überblick über die größten Verlierer bei den Einzelwerten an diesem Morgen und seit Mitte Februar. Ganz hinten liegt ein Wert, der bereits seit Jahren im Dauerabwärtsmodus ist.Die Deutsche Bank verliert gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag 15,4 Prozent. Es folgen BASF mit 9,7 Prozent und Daimler mit 9,2 Prozent ...

