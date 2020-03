Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Inovio kennt derzeit kein Halten. Vor wenigen Tagen notierte die Aktie noch bei weniger als vier Dollar. Am Freitag wurde die Aktie bereits zeitweise für 16 Dollar gehandelt. Am Ende ging sie mit einem Plus von 43,8 Prozent auf 14,09 Dollar aus dem Handel. Im heutigen Handel in Deutschland kratzte das Papier von Inovio bereits fast die 20-Euro-Marke. Derzeit notiert die Aktie in Frankfurt 32 Prozent im Plus bei 16,50 Euro.Inovio gilt als großer Hoffnungsträger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...