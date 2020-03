Die BKS Bank erweitert ihr Angebot an kontaktlosen Bezahlsystemen. Ab sofort kann über die Smartwatch mit Garmin PayTM bezahlt werden. BKS Bank-CEO Herta Stockbauer: "Die neue Art des kontaktlosen Zahlens bietet viele Vorteile. Sie ist schnell, sicher und die Brieftasche kann zu Hause bleiben. Bezahlt wird quasi im Handumdrehen". Angewendet werden kann Garmin PayTM weltweit fast überall dort, wo kontaktloses Bezahlen möglich ist. Über eine NFC - Schnittstelle werden die Daten auf das POS Terminal übertragen. "Kartendaten werden weder auf dem Gerät, noch auf den Garmin Servern gespeichert und werden auch nicht beim Bezahlen an Händler übermittelt. Persönlichen Kartendaten bleiben somit geheim und geschützt", so Stockbauer. Abgebucht werden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...