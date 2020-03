Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die berühmte Technologiemarke Tronsmart bringt mit Unterstützung von Qualcomm® True-Wireless-Kopfhörer namens Onyx Ace auf den Markt, die die gleiche Klangqualität wie Apple AirPods zu nur 17 % ihres Preises bieten. Tronsmart kann auf eine sechsjährige Zusammenarbeit mit Qualcomm® seit 2015 zurückblicken. Die ersten beiden komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörer waren der Spunky Beat und der Onyx Neo, die auf der offiziellen aptX-Website zusammen mit Bose, Sony und 35 anderen berühmten Marken aufgeführt sind. Beide erhielten sehr gutes Feedback von den Verbrauchern und wurden von den internationalen Fachmedien wärmstens empfohlen.Kann der heute vorgestellte Onyx Ace einen größeren Erfolg als die Apple AirPods haben?Herzstück des Tronsmart Onyx Ace ist der Qualcomm®-Chip, welcher der beste Chip auf dem Markt ist, um sicherzustellen, dass Benutzer die beste Tonqualität mit einer stabileren und schnelleren Verbindung erhalten. Mit dem Qualcomm®-Chip unterstützt der Tronsmart Onyx Ace das verlustfreie Format aptX, das die bisher am höchsten entwickelte Audiocodierungstechnologie darstellt. Um ein optimales Hörerlebnis zu gewährleisten, verfügt der Onyx Ace über einen vergrößerten 13-mm-Treiber, der noch besser ist als der 10-mm-Treiber der Apple AirPods. Wenn der Benutzer mit diesem Kopfhörer telefoniert, wird der Gesprächspartner feststellen, dass die Stimme viel klarer klingt, selbst in einer lauten Umgebung. Das liegt daran, dass der Tronsmart Onyx Ace mit zwei Mikrofonen in jedem Kopfhörer, also insgesamt vier Mikrofonen arbeitet. Mit den Geräuschunterdrückungstechnologien cVc 8.0 und DSP bietet der Tronsmart Onyx Ace nicht nur einen klareren Klang, sondern auch einen saubereren Musiksound. Selbst Apple AirPods verfügen nicht über diese beiden Technologien.Dank des Qualcomm®-Chips hat der Tronsmart Onyx Ace eine geringere Latenzzeit und einen geringeren Akkuverbrauch als die anderen herkömmlichen Produkte. 24 Stunden Spielzeit (mit Ladecase) bringen dem Benutzer einen ganzen Tag lang unbeschwerten Musikgenuss. Wie die Apple AirPods verfügt der Tronsmart Onyx Ace über das gleiche Semi-In-Ear-Design mit Touch-Control, das ein komfortableres und druckfreies Tragegefühl bietet. Erfreulicherweise unterstützt der Tronsmart Onyx Ace auch Mono-Pairing. Damit kann der Benutzer ohne weiteres einfach einen der beiden Kopfhörer aus dem Ohr nehmen, um nahtlos auf Mono-Hören umzuschalten, oder beide für Stereo-Audio-Streaming herausnehmen.Mit dem ultrakomfortablen Design und allen oben genannten herausragenden Eigenschaften ist der Tronsmart Onyx Ace definitiv die beste Alternative zu den Apple AirPods und kostet dabei nur 17 % ihres Preises.Link zum Produkt: https://www.tronsmart.com/products/tronsmart-onyx-ace-true-wireless-bluetooth-earphonesFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1099349/Tronsmart_Onyx_Ace.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1099350/Tronsmart_Qualcomm.jpgPR-Kontakt: Alais Wang, Direktor Globales Marketing, Tronsmart Hauptsitz, marketing@tronsmart.com; +86 755 23603740Original-Content von: Tronsmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137507/4540886