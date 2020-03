In unserer Analyse vom 06.03.20 DAX: Crash geht in die nächste Runde! hatten wir bereits auf die dramatische Situation beim deutschen Leitindex hingewiesen und vor weiteren Kursverlusten gewarnt. Das der DAX jedoch zum Start in die neue Handelswoche im Tief bis auf 10572 fallen würde, übertrifft sogar unsere schlimmsten Befürchtungen. Hier scheinen jedoch die ersten "mutigen Hände" zuzugreifen, denn im weiteren Verlauf des Vormittags kann sich der Index jetzt doch deutlicher erholen und aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...