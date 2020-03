LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 29,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Erwartung negativer Ergebniseffekte im ersten Quartal resultierend aus dem neuartigen Coronavirus habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 und 2021 leicht reduziert, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Evonik gehöre dennoch weiterhin zu den attraktivsten europäischen Chemiewerten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 05:00 / GMT



ISIN: DE000EVNK013

