Airports Council International (ACI) World gab heute die Gewinner seiner weltbekannten Airport Service Quality Awards bekannt.

Die Auszeichnung würdigt jene Flughäfen der Welt, die nach Meinung ihrer eigenen Passagiere das beste Kundenerlebnis liefern.

Dieses Jahr wurden 140 Auszeichnungen an 84 einzelne Flughäfen vergeben. Die vollständige Liste der Gewinner finden Sie hier.

Zu den konstanten Gewinnern Indianapolis International Airport, Beijing Capital International Airport, Singapore Changi Airport und Toronto Pearson, Aeroporto di Roma-Fiumicino, Mumbais Chhatrapati Shivaji International Airport, Delhis Indira Gandhi International Airport, Shanghai Pudong International Airportu und Sheremetyevo International Airport kommen dieses Jahr erstmalige Preisträger aus allen Regionen hinzu.

Zu den erstmaligen Preisträgern gehören Kotoka International Airport (Accra, Ghana), Mangalore Airport (Mangalore, Indien), Supadio Airport (Pontianak, Indonesien), Aalesund Airport (Alesund, Norwegen), Aeropuerto de Hierro (Valverde, Spanien), Aeropuerto de Melilla (Melilla, Spanien), Aeropuerto de San Sebastián (San Sebastien, Spanien), Bodo Airport (Bodo, Norwegen), Izmir Adnan Menderes International Airport (Izmir, Türkei), Copenhagen Airport (Kopenhagen, Dänemark), Aeropuertos Ecologicos de Galapagos S.A. Ecogal (Galapagos, Ecuador), Capital Region International Airport (Lansing, USA), Stockholm-Bromma Airport (Stockholm, Schweden) und St John's International Airport (St. John's, Kanada).

"Die Airport Service Quality Awards stellen die höchste Anerkennung für Flughafenbetreiber auf der ganzen Welt dar und würdigen Bestleistungen im Bereich Kundenerfahrung", sagte Angela Gittens, ACI World Director General.

"Die Auszeichnungen gingen in diesem Jahr an eine vielfältige Gruppe von erfolgreichen Flughäfen auf der ganzen Welt, was das branchenweite Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerfahrungen zum Ausdruck bringt."

"Die Bereitstellung eines besseren Kundenerlebnisses ist eine wichtige Geschäftsstrategie in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Flughafenindustrie. ACIs globales ASQ-Programm ist das einzige, das nicht nur Bestleistungen anerkennt, sondern Flughäfen dabei hilft, ihre Leistung durch objektives Messen und Benchmarking zu verbessern."

"Wir stellen erfreut fest, dass die fünf besten Flughäfen in der Kategorie «Bester Flughafen nach Größe und Region (unter zwei Millionen Passagiere pro Jahr in Europa)», alle erstmalige Gewinner einer ASQ-Auszeichnung sind."

Das Programm Airport Service Quality ist das weltweit führende Mess- und Benchmarking-Programm für das Kundenerlebnis auf Flughäfen. Im Jahr 2019 gingen mehr als die Hälfte der 8,8 Milliarden Reisenden der Welt durch einen ASQ-Flughafen.

Die erfolgreichen Flughäfen finden sich bei der ASQ-Preisverleihung ein, die beim dritten ACI Customer Experience Global Summit in Krakau (Polen) im September stattfindet.

