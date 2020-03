Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, hat die Beschlüsse gelobt, die der Koalitionsausschuss zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie getroffen hat. "Die Regierungskoalition hat mit dem erweiterten Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen für Unternehmen richtige Schritte eingeleitet", sagte Felbermayr.

"Es ist wirtschaftspolitisch sinnvoll, ansonsten gesunden Unternehmen bei einem solchen unvorhersehbaren externen Schockereignis unter die Arme zu greifen", hob er hervor. Gehe man davon aus, dass es sich um eine relativ kurze, aber heftige Krise handele, seien überbrückende Maßnahmen geeignet, einen übermäßigen Anstieg der Arbeitslosigkeit oder Unternehmenspleiten zu verhindern. "Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen wirken unmittelbar und sind sehr gezielte Mittel", lobte Felbermayr.

Ein Vorziehen der weitgehenden Soli-Abschaffung wäre zudem prinzipiell zu begrüßen gewesen, hätte aber mit Blick auf die Konsumausfälle durch das Coronavirus wenig geholfen. "Dies gilt auch für andere Hilfen, die die Nachfrage stützen sollen." Durch Steuersenkungen die Nachfrage anzuheizen, nannte der IfW-Präsident "ein wenig zielgenaues Mittel", dessen Wirkung in dieser Situation "zweifelhaft" sei.

"Richtiges Zeichen zum richtigen Zeitpunkt"

Wirtschaftsverbände lobten das Maßnahmenpaket der Koalition ebenfalls. "Es ist das richtige Zeichen zum richtigen Zeitpunkt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann. "Die große Koalition hat gute und schnell wirkende Beschlüsse getroffen, um die mittelständischen Unternehmen im Kampf gegen die Corona-Krise zu unterstützen."

Die Verbesserung beim Kurzarbeitergeld, insbesondere die volle Erstattung der vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung, seien Kernforderungen des VDMA gewesen. Das Coronavirus sei ein temporärer, heftiger Schock für die Industrie, zu dessen Bekämpfung die Betriebe in erster Linie genügend Liquidität benötigten, um die Zeit bis zum Wiederanspringen der Nachfrage zu überbrücken. Daher sei es gut, "dass die Regierung nun in Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Industrie weitere konkrete und schnell wirkende Maßnahmen beschließen will".

Positiv äußerte sich auch der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Derzeit brauche man "noch dringender als bisher politische Unterstützung", um die Effekte von Handelsstreitigkeiten, Brexit, allgemeiner Konjunkturflaute bis hin zur jetzigen Belastung durch Corona abzumildern, sagte Hauptgeschäftsführer Holger Bingmann. "Wir begrüßen daher die Maßnahmen, die der Koalitionsausschuss in der Nacht zu heute beschlossen hat." Gleichzeitig warnte er aber davor, "nun in Panik verfallen, denn damit ist keinem geholfen".

