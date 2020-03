Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat Anfang März in einer außerordentlichen Sitzung das Leitzinsintervall um 50 Basispunkte auf 1,00% bis 1,25% gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Sie habe damit auf etwaige konjunkturelle Belastungen durch das Coronavirus reagiert. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass bei der regulären Sitzung im März eine nochmalige Senkung um 25 Basispunkte beschlossen werde. Darüber hinaus werde das weitere Agieren der FED maßgeblich vom weiteren Verlauf der Infektionswelle sowie vom Ausmaß des Finanzmarktstresses in den kommenden Wochen abhängig sein. (Ausgabe März 2020) (09.03.2020/alc/a/a) ...

