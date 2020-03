Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Angst vor dem Virus beherrscht das Geschehen an den Finanzmärkten und dies führt zu einem Abverkauf bei Aktien und entsprechend hoher Nachfrage nach Safe-Haven-Assets, so die Analysten der Helaba.Die Rendite 10-jähriger Treasuries sinke auf ein historisches Tief unterhalb von 0,50%. Bundesanleihen würden tief im negativen Bereich rentieren. Auch Gold und Euro würden profitieren, noch mehr aber Yen und Franken. Obwohl in China die Infektionszahl ein Plateau erreicht zu haben scheine, rolle die Corona-Welle weiter und noch sei nicht abzusehen, wann dies ein Ende habe. Die Verunsicherung sei hoch und die Perspektiven für Konjunktur und Märkte schwer abzuschätzen, zumal jetzt noch die Ölpreise kräftig fallen würden, nachdem sich die Opec und Russland nicht auf eine Förderkürzung hätten einigen können. ...

