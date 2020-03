Wien (www.anleihencheck.de) - US-Treasury-Renditen haben auch letzte Woche den Mitte Februar beginnenden Abwärtstrend fortgesetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die symbolische Schwelle von 1% für 10-jährige Treasury Renditen sei erstmals unterschritten worden und auch das 30-jähirge Renditeniveau befinde sich auf einem Allzeittief. Als maßgeblicher Treiber des deutlichen Rückgangs würden Konjunktursorgen aufgrund der globalen Ausbreitung des Coronavirus sowie dadurch beflügelte Erwartungen über geldpolitische Lockerungsmaßnahmen der FED gelten. Um die Stimmung der Haushalte, Unternehmen und auch Finanzinvestoren zu stützen, habe die FED zu einer eher unüblichen Maßnahme gegriffen und in einer außerordentlichen Zinssitzung die Leitzinsen um 50 Basispunkte gesenkt. Ob weitere Zinssenkungen folgen würden, sei nicht eindeutig kommuniziert worden, gelte aber als wahrscheinlich. Federal Funds Futures würden ein Absinken der Leitzinsen zur Nullzinsgrenze bereits bis Jahresmitte preisen. Dies wäre konsistent mit einem Konjunkturbild, in welchem das Coronavirus sehr substanzielle mittelfristige wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringe. Da bislang weder Wirtschafts- noch Stimmungsindikatoren verfügbar seien, welche dies bestätigen würden, bleibe die Unsicherheit hoch. Obwohl der Renditerückgang bereits sehr ausgeprägt sei, könnte der Boden noch nicht ganz erreicht sein. Die Analysten der RBI würden ihre aktuellen Renditeprognosen unter Revision stellen. ...

