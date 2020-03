Dramatischer Wochenstart an den Finanzmärkten! Die Corona-Krise hat sich verschärft und zudem droht ein Preiskrieg am Ölmarkt. DAX, Dow und Nikkei lassen massiv Federn, die Ölpreise brechen gar um 30 Prozent ein. Cornelia Frey blickt auf die Entwicklung auf dem Börsenparkett am Montagvormittag.