FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.03.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 810 (860) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IP GROUP PRICE TARGET TO 95 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 120 (125) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4000 (4540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 550 (565) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1610 (1180) PENCE - BERENBERG RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 345 (330) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BP PRICE TARGET TO 470 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS SHELL TO MARKET-PERFORM (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1700 (3300) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1555 (1616) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2800 (3320) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1230 (1250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS INFORMA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 715 (1050) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 575 (570) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ADMIRAL GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 2125(1925)P - JPMORGAN RAISES DIRECT LINE TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 350 (345) P - KEPLER CHEUVREUX CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 885 (910) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 500 (515) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 2300 (3000) PENCE - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' (TOP PICK) - PRICE TARGET 2300 (3000) PENCE - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 235 (285) PENCE - 'BUY'



