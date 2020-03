MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung gegen eine vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags gegen Kritik der SPD verteidigt. "In der jetzigen Situation mit der unklaren Entwicklung der Coronavirus-Krise haben wir keinen Spielraum für finanzielle Experimente", sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Union wolle den Soliabbau - "aber keinen halben wie die SPD, sondern für alle".



Dagegen hält Finanzminister Olaf Scholz (SPD) dem Koalitionspartner CDU/CSU vor, sich in der Debatte über den Solidaritätszuschlag einseitig auf die Seite der Gutverdiener zu stellen. Die SPD stehe weiter nicht für die Unionsforderung bereit, "sehr glückliche Bürgerinnen und Bürger" zu entlasten, die manchmal ein paar Hunderttausend Euro im Jahr verdienen, sagte er am Montag im Deutschlandfunk.



Die SPD hatte vorgeschlagen, den Solidaritätszuschlag nicht komplett zu streichen, sondern nur den eigentlich für 2021 geplanten Abbau für 90 Prozent der Zahler schon auf diesen Sommer vorzuziehen, um Nachfrage und Konsum anzukurbeln. Scholz bedauerte, dass die Union dem in der Nacht auf Montag im Koalitionsausschuss nicht zugestimmt habe. "Wir bleiben aber dran."



Zu den Gefahren einer Konjunkturkrise wegen der Ausbreitung des Coronavirus sagte Scholz, es sei "gegenwärtig noch gar nicht absehbar, ob das jetzt eine längerfristige Herausforderung sein wird in der ökonomischen Hinsicht"./had/DP/nas