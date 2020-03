Der Franken hat am Montag angesichts hoher Verunsicherung und zum Teil panischen Reaktionen an den Finanzmärkten stark zugelegt.Frankfurt - Der Franken hat am Montag angesichts hoher Verunsicherung und zum Teil panischen Reaktionen an den Finanzmärkten stark zugelegt. Wie neueste Daten zeigen, hat die SNB in der vergangenen Woche wieder deutlich am Devisenmarkt interveniert und dürfte das wohl auch am frühen Montagmorgen getan haben. Das für die Schweizer Wirtschaft wichtigste Währungspaar EUR/CHF sank im asiatischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...