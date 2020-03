An Europas Börsen hat am Montag Panik um sich gegriffen. Anleger flüchten im grossen Stil aus Aktien in sicherere Häfen.Paris - An den europäischen Börsen hat am Montag Panik um sich gegriffen. Anleger flüchteten im grossen Stil aus Aktien in sicherere Häfen. Dabei paarte sich ein Ölpreis-Crash mit der nicht abebbenden Viruskrise. Der EuroStoxx 50 brach am Vormittag um 5,8 Prozent auf 3043,38 Punkte ein auf das tiefste Niveau seit Januar 2019. Der Pariser Cac 40 fiel um 6,1 Prozent auf 4824,65 Zähler und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...