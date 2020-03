Für ein makelloses Hörerlebnis -

Die Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) hat ihr Angebot an Premium-Audio-Digital-Analog-Wandlern (DACs) um die Entwicklung einer Zwei-Chip-Lösung erweitert, die den digitalen Aspekt vom analogen trennt. Diese neuen Produkte teilen den Konvertierungsprozess zwischen dem Delta-Sigma-Modulator AK4191 und dem DAC AK4498 auf. Dieser innovative Ansatz hat zu einer Verbesserung der Klangqualität geführt, die beim Musikhören leicht wahrnehmbar ist.

Daishin Kashimoto, 1st Concertmaster of the Berlin Philharmonic, as brand ambassador for VELVET SOUND (Photo: Business Wire)