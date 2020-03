BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Griechenland Unterstützung zugesagt angesichts des Andrangs von Migranten an der griechisch-türkischen Grenze. Altmaier sagte am Montag bei einem deutsch-griechischen Wirtschaftsforum in Berlin, er wolle die Solidarität der Bundesregierung mit der Regierung in Athen zum Ausdruck bringen. Er sprach von einer sehr schwierige Lage an der Grenze mit einem "hohen Migrationsdruck". Die griechischen Behörden sicherten erfolgreich die EU-Außengrenze.



Tausende Flüchtlinge und Migranten hatten sich an die türkisch-griechische Grenze auf den Weg gemacht, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenzen nach Europa für geöffnet erklärt hatte./hoe/DP/mis