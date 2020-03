MÜNCHEN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die Coronavirus-Ausbreitung will der Freistaat Bayern seine Bürgschaften für Unternehmen erhöhen. "Wir wollen sogar noch schneller als der Bund unsere eigenen Mittel um 100 Millionen Euro erhöhen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Am Dienstag werde das Kabinett eine entsprechende Erhöhung beschließen.



In der Nacht auf Montag hatte sich die große Koalition in Berlin bereits auf umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaft gegen Folgen durch die Coronavirus-Ausbreitung geeinigt. Union und SPD beschlossen unter anderem eine deutliche Senkung der Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld. Arbeitgeber sollen anders als bisher die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll erstattet bekommen. Die große Koalition will zudem ein milliardenschweres zusätzliches Investitionspaket schnüren.



Mit Blick auf den Freistaat sieht Söder weiter großen Gesprächs- und Handlungsbedarf bei den Unternehmern im Umgang mit dem Coronavirus. "Am Freitag wollen wir in Bayern einen Wirtschaftsgipfel der Staatsregierung mit allen Verbänden zum Umgang mit dem Coronavirus abhalten", sagte er./had/DP/nas