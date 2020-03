Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der sentix Risk Return -A- Fonds (ISIN DE000A2AMPE9/ WKN A2AMPE) hat sich erfreulich entwickelt, so Manfred Hübner, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management.Mit der Umstellung des Fondskonzeptes sei sein Profil deutlich geschärft worden. Seit 15.04.2019 würden sich die Experten von sentix Asset Management in der Risikosteuerung an einer Mischgröße aus 60% MSCI World EUR-hedged und 40% Euro-Geldmarkt orientieren. Die Umstellung trage Früchte: Ein deutlicher Mehrertrag zum Risikomix sei im Zeitablauf entstanden, der Fonds zeige tolle Offensivqualitäten und besteche durch eine effiziente Risikokontrolle. Im Krisenjahr 2018 wie auch in den jüngsten Marktturbulenzen (Corona-Virus) hätten dies alle Fondsinvestoren schätzen gelernt. 2019 seien hingegen Offensivqualitäten gefragt gewesen. Mit rund 12% Plus habe der Fonds ein erfolgreiches Börsenjahr 2019 abgeschlossen. ...

