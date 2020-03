Köln (www.fondscheck.de) - Die Märkte wurden im Februar von der Erkenntnis geprägt, dass sich das Coronavirus über die Grenzen von China hinaus auf der ganzen Welt ausbreitet, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Absolute Return (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P).Die Sorge über die damit verbundenen Risiken für das Wirtschaftswachstum und für die Unternehmensgewinne habe zu deutlichen Kursverlusten bei risikobehafteten Anlagen geführt. In diesem Umfeld habe der Sauren Absolute Return A einen Wertrückgang in Höhe von 1,5% hinzunehmen gehabt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...