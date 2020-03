Mit Vorsprung in die Zukunft: Dank der City Multi VRF-Außengeräte mit R32

Klimaschutz bewegt die Branche. Darum setzt Mitsubishi Electric auf Lösungen mit geringem Treibhauspotenzial. Als erstes Unternehmen am Markt bietet Mitsubishi Electric ein VRF-System mit dem Kältemittel R32 an. Durch das niedrige Global-Warming-Potential (GWP) des Kältemittels R32 sind die City Multi VRF-Systeme eine sichere Investition in die Zukunft. Sie sparen Energie und lassen sich individuellen Ansprüchen anpassen.

So vielseitig wie nie

Nutzen Sie die neuen Außengeräte zum Kühlen oder Heizen als Y-Serie oder für simultanes Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung in der R2-Serie. Die Systeme sind in den Baugrößen 200, 250 und 300 erhältlich und bieten Ihnen 22,4 kW bis 33,5 kW Kälteleistung, beziehungsweise 25,0 kW bis 37,5 kW Heizleistung. Außerdem können Sie zwischen der Standard- und der Hocheffizienzausführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...