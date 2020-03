Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die vom Bundesjustizministerium geplanten schärferen Regeln bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen werden laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) den Wohnungsmarkt nicht entlasten. Stattdessen würden die Maßnahmen den Zugang zum Wohneigentum weiter erschweren, obwohl die niedrigen Hypothekenzinsen das Leben in den eigenen vier Wänden meist billiger gemacht hätten als das Leben in einer Mietwohnung.

Nach Plänen des von Christine Lambrecht (SPD) geführten Justizministeriums sollen Hausbesitzer in Zukunft eine Genehmigung einholen, wenn sie ihre Miet- in Eigentumswohnungen umwandeln wollen. Damit soll verhindert werden, dass ärmere Bewohner von Mietwohnungen aus dem Markt verdrängt werden, wenn sie sich den Kauf der eigenen Wohnung nicht leisten können. Viele Mietervereine fordern seit Jahren ein Umwandlungsverbot oder zumindest ein Erschweren, weil die bestehenden Regeln für Mieter nicht genügend Schutz böten.

Für das IW kommt die geplante Genehmigungspflicht einem Umwandlungsverbot gleich, weil es an strenge Auflagen gebunden ist. "Aufgrund der Zinsentwicklung ist Wohneigentum attraktiv, viele Haushalte können in den eigenen vier Wänden heute günstiger leben als zur Miete. Dennoch stagniert die Wohneigentumsquote, unter anderem weil die hohen Erwerbsnebenkosten den Zugang versperren", erklärten die Autoren der IW-Studie, Pekka Sagner und Michael Voigtländer. "Mit dem nun diskutierten Umwandlungsverbot würde eine weitere Hürde entstehen, die gerade den Erwerb von Eigentum in den Großstädten beeinträchtigt."

Besonders in Großstädten wie Berlin, wo es deutlich weniger Einfamilienhäuser gibt als Eigentumswohnungen, könnte für die Bewohner schwieriger werden, am Eigentumsmarkt zu partizipieren. Auch erwartet dass IW, dass bei der Umsetzung des Gesetzes die Preise für bereits geteilte Wohnungen "deutlich nach oben gehen könnten".

"Nutznießer wären dann Wohnungsunternehmen, da beim Kauf von Mehrfamilienhäusern die Konkurrenz kleiner würde. Insgesamt wird damit die Chance für Menschen, an der Vermögensentwicklung im Wohnungsmarkt teilzuhaben und damit unter anderem auch die Altersvorsorge zu stärken, deutlich eingeschränkt", schreiben die Autoren.

Das Kölner Institut rät der Politik, dass nicht die Chancen zum Immobilienerwerb beschnitten, sondern der Schutz vor Verdrängung mit den Möglichkeiten der Eigentumsbildung verknüpfen werden sollte. "So könnten Städte etwa Mietern, bei denen Umwandlungen anstehen, Nachrangdarlehen als Eigenkapitalersatz gewähren, damit sie selbst die Wohnung, als Mieter oftmals besonders günstig, kaufen können", rät das IW. Dann wäre das finanzielle Risiko für die Städte geringer, als wenn sie selbst die Wohnungen per Vorkaufsrecht erwerben würden und anschließend bewirtschaften müssten.

Innerhalb von Europa ist Deutschland bei der Wohneigentumsquote Schlusslicht. So haben rund 52 Prozent aller Bundesbürger Wohneigentum. Insgesamt bewohnen rund 45 Prozent aller Deutschen ihr Wohneigentum selbst.

March 09, 2020

