Neues Plug-in sorgt für nahtlose Integration von Cinema 4D Elementen in Unity;

kostenlos erhältlich im Unity Asset Store

Das Unternehmen Maxon gab als Entwickler für professionelle 3D-Modellierung, Animation und Software-Rendering heute bekannt, dass es als neuer Unity Technologies Verified Solutions Partner von nun unter dem Namen Cineware by Maxon ein Plug-in für Unity bereitstellt. Das neue Plug-in ermöglicht beruflichen und Hobbyentwicklern die nahtlose Integration von Cinema 4D Elementen in Unity. Medienschaffende können mit Cinema 4D auf unkomplizierte Weise Modelle und Animationen kreieren, die sich für Echtzeit-3D (RT3D), interaktives 2D, 3D, VR und AR verwenden lassen. Das Plug-in Cineware by Maxon ist im Unity Asset Store kostenfrei erhältlich.

Es ist kompatibel mit Cinema 4D Release 21, der neuesten Version der Software, sowie dem letzten Unity Release 2019.3. Für das Plug-in Cineware by Maxon ist keine Cinema 4D-Lizenz erforderlich, solange die Cinema 4D-Szenen als "Saved for Cineware" (Gespeichert für Cineware) gespeichert wurden. Importierte Elemente werden standardmäßig mit Bezug auf den Elemente-Ordner oder das importierte Element angezeigt werden. Das Plug-in unterstützt darüber hinaus auch benutzerdefinierte Ordnerhierarchien.

"Workflows in Echtzeit haben zunehmend an Bedeutung gewonnen", sagte David McGavran, CEO von Maxon. "Unser neues Plug-in Cineware by Maxon sorgt für einen effizienten, produktionsfreundlichen Import von Cinema 4D Elementen in Unity, sodass sich damit immersive Inhalte entwickeln lassen."

DasPlug-in Cineware by Maxon ist im Unity Asset Store ab sofort kostenfrei für MacOs und Windows erhältlich.

Abbildung "Cineware by Maxon"

Über Maxon

MAXON Computer, mit Hauptsitz in Friedrichsdorf, Deutschland, entwickelt professionelle Lösungen für Modellierungen, Malerei, Animationen und Rendering im 3D-Bereich. Im Januar schloss sich Maxon mit Red Giant zusammen. Die preisgekrönten Softwareprodukte des fusionierten Unternehmens, Cinema 4D, Redshift 3D und die Red Giant-Produkte, wurden umfassend für die Erstellung und das Rendering von eindrucksvollen visuellen Effekten in Top-Filmen, Fernsehsendungen und Werbespots, in Top-Videosequenzen für AAA-Spiele bis hin zu medizinischen Illustrationen sowie architektonischen und industriellen Design-Applikationen verwendet. MAXON hat Niederlassungen in Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Frankreich, Japan und Singapur. MAXON-Produkte sind direkt auf der Webseite und über den weltweiten Vertriebskanal erhältlich. Maxon gehört zur Nemetschek Group.

