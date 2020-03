ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential nach einem Pressebericht über einen möglichen Börsengang der US-Lebensversicherungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 1620 Pence belassen. Sollte die Meldung zutreffen, wäre dies ein positiver Kurstreiber, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Ein solcher IPO berge ein Aufwärtspotenzial von 36 Prozent für die Aktie des britischen Versicherers./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007099541

PRUDENTIAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de