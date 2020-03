Rotterdam (www.fondscheck.de) - ShareAction hat 75 der weltweit größten Asset Manager nach ihren verantwortungsbewussten Investitionspraktiken bewertet, so Robeco in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Besondere Schwerpunkte lagen dabei auf den Aspekten Unternehmensführung, Klimawandel, Menschenrechte und Arbeitsstandards sowie Biodiversität. Die Untersuchung stuft die Unternehmen anhand der Offenlegung und des Managements von Risiken und Auswirkungen umweltbezogener und sozialer Kriterien und guter Unternehmensführung (kurz: ESG) in ihren Portfolios ein. Der Bericht gibt einen Überblick über die globalen Trends bei der Einführung verantwortungsbewusster Anlagepraktiken in der Asset Management-Branche. Er nutzt sowohl öffentlich zugängliche Informationen als auch im Rahmen einer ausgedehnten Umfrage gesammelte Daten, die sich an die Empfehlungen der Expertenkommission "Task Force on Climate-related Financial Disclosures" (TCFD) der G20 anlehnen. Zudem macht die Untersuchung zweierlei deutlich: Es existieren große Unterschiede zwischen den regionalen Märkten und viele Asset Manager versäumen es noch immer, öffentliche Versprechungen auch tatsächlich in wirksame Maßnahmen für Verantwortung und umfassende ESG-Integration umzusetzen. ...

