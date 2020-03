DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages zum Feiertag "internationaler Frauentag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.821,80 -4,80% -12,67% S&P-500-Future 2.820,00 -4,87% -12,79% Euro-Stoxx-50 3.000,30 -7,17% -19,89% Stoxx-50 2.822,41 -6,39% -17,06% DAX 10.741,37 -6,94% -18,93% FTSE 6.034,65 -6,62% -14,32% CAC 4.786,80 -6,86% -19,93% Nikkei-225 19.698,76 -5,07% -16,73% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 178,81 2,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 31,88 41,28 -22,8% -9,40 -47,2% Brent/ICE 35,36 45,27 -21,9% -9,91 -45,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.679,76 1.696,06 -1,0% -16,31 +10,7% Silber (Spot) 16,98 17,55 -3,2% -0,57 -4,9% Platin (Spot) 871,00 894,85 -2,7% -23,85 -9,7% Kupfer-Future 2,47 2,56 -3,5% -0,09 -11,7%

Der Ölpreis sackt um rund ein Viertel ab. Der von der Virus-Epidemie und der damit einhergehenden Nachfrageschwäche ohnehin gebeutelte Rohstoff wird zusätzlich belastet vom Streit um Fördermengenkürzungen. Nachdem sich Russland geweigert hatte, die von der Opec zur Preisstabilisierung vorgeschlagenen Kürzungen mitzutragen, hat Saudi-Arabien seinen offiziellen Verkaufspreis für Öl gesenkt und angekündigt, seine Fördermenge massiv zu erhöhen, was einen Preiskrieg zur Folge haben dürfte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der jüngste Absturz an der Wall Street im Gefolge der Coronakrise wird sich am Montag beschleunigt fortsetzen. Die Futures auf die Aktienindizes werden mit Abschlägen von rund 5 Prozent indiziert. Noch stärker im Blick steht der Ölpreis, der rund ein Viertel seines Wertes verliert, gedrückt von Aussagen des Hauptproduzenten Saudi-Arabien am Wochenende, wonach die Preise gesenkt und die Förderung gesteigert werden sollen. In der vergangenen Woche waren Versuche gescheitert, Russland für eine gemeinsame Produktionssenkung zu gewinnen. Der Zusammenprall zwischen der Opec und Russland zerstöre das Vertrauen der Investoren, sagt Stratege Alvin Ngab von Zhongtai International Holdings. "Die Angst vor einer weltweiten Rezession geht um", sagt Thomas Hayes, Chairman des Hedgefonds-Managers Great Hill Capital. An den Börsen in Asien und Europa liegen die Verluste zum großen Teil bei über 5 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Absturz - Die immer beunruhigender klingenden Nachrichten zur Coronavirus-Epidemie und ein von Saudi-Arabien angezettelter Preiskrieg am Ölmarkt sorgen für panikartige Verkäufe am Aktienmarkt. Am wegen der Coronepidemie besonders im Blick stehenden italienischen Aktienmarkt bricht das Marktbarometer um 10 Prozent ein. Für große Verunsicherung sorgt die großflächige Quarantäne in Italien. Bei den Branchen sackt der Index der Öl- und Gasaktien um fast 14 Prozent ab, der Index der Rohstoffaktien ist mit einem Minus von 8,6 Prozent der zweitschwächste. Der Bankenindex verliert 8,3 Prozent. Die Bankaktien werden belastet von den teils auf Rekordtiefs gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Sie machen das traditionelle Kreditgeschäft der Geldhäuser weniger lukrativ. Am besten schlagen sich wie üblich in Krisenzeiten sogenannte defensive, also weniger zyklische Sektoren wie Nahrungsmittel, Pharma und Einzelhandel. Aber auch hier geht es um jeweils rund 4 Prozent abwärts. Gesucht sind sichere Häfen, allen voran Anleihen. Die deutsche Zehnjahresrendite ist auf ein Rekordtief von minus 0,86 Prozent gefallen. Eine Ausnahme machen die Renditen in Italien, die deutlicher anziehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:49 Fr, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1422 +0,38% 1,1462 1,1325 +1,8% EUR/JPY 116,78 -1,08% 116,99 119,20 -4,2% EUR/CHF 1,0589 +0,17% 1,0572 1,0600 -2,5% EUR/GBP 0,8734 +0,45% 0,8685 0,8689 +3,2% USD/JPY 102,25 -1,51% 102,01 105,27 -6,0% GBP/USD 1,3076 -0,08% 1,3199 1,3035 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,9517 +0,32% 6,9449 6,9333 -0,2% Bitcoin BTC/USD 7.805,01 -4,50% 7.911,72 9.042,05 +8,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Absturz - Die neue Woche hat an den Börsen in Ostasien und Australien noch schlimmer begonnen, als die vorige aufgehört hatte: mit massiven Verlusten, die an einigen Börsenplätzen im Schnitt mehr als 7 Prozent betrugen. Nicht nur die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatte die Finanzmärkte weiter fest im Griff. Noch stärker als mit den Aktienkursen, nämlich um über 30 Prozent, ging es mit dem Ölpreis abwärts. Unter den Aktienmärkten verlor die rohstofflastige Börse im australischen Sydney 7,3 Prozent. Am Tokioter Aktienmarkt gab der Nikkei um 5,1 Prozent nach, zusätzlich belastet von der Abwärtsrevision des japanischen Bruttoinlandsprodukts im vierten Kalenderquartal 2019 und der drastischen Aufwertung der Landeswährung Yen, die die Exportchancen japanischer Unternehmen mindert. In Schanghai schloss der Composite-Index 3,0 Prozent im Minus. Am Wochenende war gemeldet worden, dass die chinesischen Exporte wegen der Corona-Krise in den ersten beiden Monaten stark eingebrochen waren, einen Tick stärker als ohnehin schon befürchtet.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt springen am Montag nach oben. Der von Saudi-Arabien an Russland quasi erklärte Ölpreiskrieg kommt zu den ohnehin vorhandenen Rezessionssorgen dazu und verunsichert. Damit wächst auch die Sorge vor fallenden Cashflows vor allem der US-Ölproduzenten und in de Folge nicht mehr ausreichender Deckung der Zinsversprechen am Markt für Hochzinsanleihen. Der itraxx-High-Yield-Crossover-Index ist kurz über die Marke von 500 Basispunkten gesprungen - ein Wert, der nur 2015 einmal kurz als Spitze erreicht wurde. Marktteilnehmer weisen jedoch darauf hin, dass die Kreditmärkte derzeit kaum in der Lage seien, repräsentative Kurse zu generieren. Die Analysten der Commerzbank sprechen dazu passend mit Blick auf den Devisenmarkt teils von Dysfunktionalität, die Kursschwankungen nicht mehr abmildern könne. Am Kreditmarkt empfehlen die Strategen der ING, nicht "ins fallende Messer zu greifen". Sie raten nur zum Kauf von vorrangigen Bank-Anleihen, da diese als nächstes von der EZB gekauft werden könnten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bet-at-home erwartet nach Gewinneinbruch keine Besserung

Der Sportwettenanbieter Bet-at-home hat im vergangenen Gesamtjahr wegen höherer Steuern deutlich weniger verdient. Obwohl das Unternehmen die Anzahl der Kunden steigerte, lag der Brutto-Wett- und Gamingertrag 2019 mit 143,3 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Wie die Bet-at-home AG weiter mitteilte, sank das EBITDA um 1,0 Million auf 35,2 Millionen Euro. Das Konzernergebnis brach wegen Steuernachzahlungen sogar auf 18,0 Millionen von 32,6 Millionen Euro ein.

Hypoport erwartet 2020 deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwachs

Der Finanzdienstleister Hypoport rechnet auch im laufenden Jahr mit einem deutlichen Zuwachs sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis. Der Umsatz soll 2020 laut Mitteilung zwischen 400 Millionen und 440 Millionen Euro, das operative EBIT zwischen 35 und 40 Millionen Euro liegen. Vergangenes Jahr hatte die Hypoport AG den Umsatz, wie bereits vergangene Woche mitgeteilt, um 27 Prozent auf 337 Millionen erhöht. Das EBIT zog um 13 Prozent auf 33,0 Millionen Euro an.

Knorr-Bremse vertieft Kooperation mit Dongfeng

Knorr-Bremse vertieft die Kooperation mit der chinesischen Dongfeng Auto Parts. In das vor fünf Jahren gegründete Gemeinschaftsunternehmen werden nun auch Lenksysteme und damit verbundene Aktivitäten einbezogen, wie der Bremsenhersteller mitteilte. Auch die Investitionen und Synergien in Forschung und Entwicklung im Bereich des automatisierten Fahrens sollen erhöht werden. Angaben zum jeweiligen Volumen machte das Unternehmen nicht.

Nordex erfüllt eigene Ziele - Marge etwas niedriger

Der Windturbinenhersteller Nordex ist 2019 gewachsen und hat seine eigenen Ziele trotz eines leichten Margenrückgangs erfüllt. Nordex sammelte zudem kräftig Aufträge ein und investierte mehr als geplant. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen auf 3,3 von 2,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 21,7 Prozent auf knapp 124 Millionen Euro, woraus sich eine EBITDA-Marge von 3,8 nach 4,1 Prozent ergab.

50Hertz erzielt trotz besserem Engpassmanagement weniger Gewinn

Der nordostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat trotz eines gedämpften Jahresgewinns deutlich mehr Investitionen in den Netzausbau angekündigt. Nach Steuern und Dritten erzielte die Tochter der börsennotierten belgisch-deutschen Elia Group 178 Millionen Euro, ein Minus von 60 Millionen. Das operative Ergebnis (EBIT) sank von 385 Millionen auf 322 Millionen Euro. Im laufenden Jahr plant der Netzbetreiber 40 Prozent mehr Investitionen.

Aon übernimmt Willis Towers Watson komplett für eigene Aktien

March 09, 2020 07:52 ET (11:52 GMT)

Aon übernimmt den Versicherungsmakler Willis Towers Watson nach eigenen Angaben im Zuge eines Aktientauschs komplett. Willis-Towers-Aktionäre bekommen dabei je Anteilsschein 1,08 Anteile des Londoner Unternehmens. Nach dem Zusammenschluss werden die Aon-Aktionäre 63 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten, dessen Börsenwert bei etwa 80 Milliarden Dollar liegt. Auf Basis der Schlusskurse vom Freitag bietet das Tauschverhältnis den Willis-Towers-Aktionären einen Aufschlag von 16 Prozent.

FAA fordert Neuverkabelung bei der Boeing 737 Max - Kreise

Die Aufhebung des Flugverbots für die Boeing 737 Max könnte sich noch weiter verzögern. Die Aufsichtsbehörde FAA fordere eine Neuverkabelung innerhalb der Maschinen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die vorläufige Entscheidung beziehe sich auf alle 800 bisher produzierten Max-Maschinen. Beeinflusst werden könne die Entscheidung noch von weiteren internen Diskussionen und zusätzlichen Daten, die der Flugzeughersteller an die Behörde liefert, sagten die Personen.

Disney-Freizeitanlage in Shanghai öffnet teilweise wieder

Die wegen des neuartigen Coronavirus seit Ende Januar geschlossene Disney-Freizeitanlage in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai öffnet teilweise wieder. Das Disney-Einkaufszentrum, ein als "Disneytown" bezeichnetes Unterhaltungszentrum sowie ein Hotel innerhalb der Anlage nähmen am Montag den Betrieb wieder auf, teilte der Konzern mit. Es handele sich um den "ersten Schritt" einer stufenweisen Wiedereröffnung des gesamten Komplexes.

Absatz von Geely bricht im Februar wegen Coronavirus ein

Die Geely Automobile Holdings bekommt die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie in China kräftig zu spüren. Wie der chinesische Autohersteller, der auch an der Daimler AG beteiligt ist, mitteilte, sind die Fahrzeugverkäufe wegen der Epidemie im Februar um 75 Prozent auf 21.168 Einheiten eingebrochen.

Tesco verkauft Asiengeschäft für 10,6 Milliarden US-Dollar

Die britische Supermarktkette Tesco hat das Supermarktgeschäft in Asien verkauft. Für einen Unternehmenswert von 10,58 Milliarden US-Dollar seien die Assets an die CP Group veräußert worden, teilte Tesco mit. Vor Steuern und anderen Kosten erziele das Unternehmen aus der Transaktion Nettoerlöse über 10,3 Milliarden Dollar. Davon sollen 5,0 Milliarden britische Pfund direkt an die eigenen Aktionäre als Sonderdividende weitergereicht werden.

