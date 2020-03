Der steigenden Nachfrage nach elektrischen Antrieben begegnet Brose mit einem neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Osteuropa. Für den Standort wurden bereits 120 Millionen Euro an Investitionen bewilligt. Brose hat in Serbien den Grundstein für einen neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort gelegt. Auf dem 220.000 Quadratmeter großen Grundstück in Pančevo, nahe Belgrad, will das Unternehmen ab Sommer 2021 zunächst Antriebe und Elektronik für Kühlerlüfter fertigen. "Die Brose Gruppe ...

