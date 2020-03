Baierbrunn (ots) - www.apotheken-umschau.de (https://www.apotheken-umschau.de/) ist die meistbesuchte Gesundheitsseite in Deutschland: Mit 8,69 Mio. Unique Usern* im Februar erzielte das Gesundheitsportal erneut die "Pole-Position" in der Reichweiten-Messung der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF). Damit steht apotheken-umschau.de (https://www.apotheken-umschau.de/)auf Platz 1 der deutschen Gesundheitsportale. Auch die heute veröffentlichten IVW-Online-Zahlen** mit nunmehr 19.802.370 Visits bestätigen die wachsende Besucherzahl auf dem beliebten Gesundheitsportal.Informativ, seriös, aktuellAndreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags: "Menschen informieren sich auf Gesundheits-Websites, zu denen sie besonders großes Vertrauen haben. Durch die hohe redaktionelle Qualität und Seriosität wurde die Vorreiterrolle von apotheken-umschau.de unter den Gesundheitsportalen eindrucksvoll bestätigt." apotheken-umschau.de (https://www.apotheken-umschau.de/)steht für seriöse Inhalte und umfassende Gesundheitsinformationen, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Stets hat das Redaktionsteam, bestehend aus Ärzten, Pharmazeuten und Journalisten, den Nutzwert für die User im Blick und bietet genau die Gesundheitsinformationen, die diese suchen - unabhängig, seriös und zuverlässig.International ausgezeichnetapotheken-umschau.de (https://www.apotheken-umschau.de/) wurde 2019 zur "European Digital Publishing Platform of the Year" gekürt. Die Experten-Jury würdigte damals ausdrücklich die umfassenden lexikalischen Inhalte und das enzyklopädische Wissen zum Thema Gesundheit. "Die Kompetenz der Marke Apotheken Umschau liegt ganz klar in den Bereichen Gesundheit und Medizin, Prävention und Therapie - für diese Themen stehen wir wie kaum ein anderes Medium, denn wir sind in der Apotheke verwurzelt", so Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags. apotheken-umschau.de bietet als erstes deutschsprachiges Gesundheitsportal Inhalte in Einfacher Sprache, dadurch werden Gesundheitsinformationen noch leichter verständlich.*AGOF daily digital facts 2/2020, Digitales Gesamtangebot 16+; **IVW 2/2020Der Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen fast 22 Millionen Leser, die Online-Plattformen erzielen über 21 Millionen Visits monatlich (IVW 2/2020). Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.872.016 laut IVW IV/2019), Baby und Familie (642.567), Diabetes Ratgeber (1.151.383), Senioren Ratgeber (1.678.492), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.135), medizini (1.355.575) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 363.100).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationSonja Lex, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4541366