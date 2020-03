FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Allianz holt sich mit einer Übernahme Expertise für die digitale Schadenabwicklung ins Haus. Wie der Konzern mitteilte, hat sich die Investmenteinheit Allianz X in Zusammenarbeit mit der Allianz Deutschland die Mehrheit an Controlexpert, laut Mitteilung "internationaler Marktführer" in der KI-gestützten Schadenabwicklung im Automobilbereich, von dem US-Finanzinvestor General Atlantic und anderen Anteilseignern gesichert. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Controlexpert biete seinen Partnern die Möglichkeit, das Kfz-Schadenmanagement zu automatisieren und zu digitalisieren, hieß es weiter. "Durch die Zusammenarbeit mit Controlexpert werden wir künftig die Kfz-Schäden deutlich schneller regulieren können", sagt Jochen Haug, Schadenvorstand bei der Allianz Versicherungs-AG.

Controlexpert wird sein Geschäftsmodell und seine operationelle Eigenständigkeit, ebenso wie Name, Marke und Identität beibehalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2020 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.