Anknüpfend an den Artikel in der productronic 01-02/2020, der die Kalibrierung von Messgeräten im eingebauten Zustand in Testsystemen behandelte, werden nun die Flexibilität einer Kalibrierung, die Mächtigkeit der Datenanalyse sowie die Möglichkeit der Einbindung in vorhandene Abläufe beleuchtet.Solange die eingesetzten Geräte ihre Grenzwerte einhalten, werden sie als gut empfunden und selten hinterfragt. Daher ist es bei der Gerätekalibration in den meisten Fällen von untergeordneter Wichtigkeit, wie und was während einer Kalibrierung im Detail ausgeführt wird. In der Praxis ist die erfolgreiche ...

